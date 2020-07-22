İran, bölgenin üstün güçlerinden biridir

İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti ile bugün bir araya gelen Scholz, 'Kızılay Cemiyeti ve Tahran Belediyesi Kriz Yönetimi Kurumu'nu Avrupa ülkelerinde gerçekleşen uluslaararası kurtarma ve ilk yardım takımlarının tatbikatına katılmaya davet ediyoruz. Bu tür tatbikatlar şu ana kadar Avusturya ve Danimarka'da düzenlenmiş ve Avrupalı meslektaşlarımız, İranlı ilk yardımcıların güncel bilgilerinden etkilenmiştir' diye belirtti.

İranlı ilk yardımcılarının uluslararası tatbikat ve takımlarda yer almalarının iki önemli özellik taşıdığına dikkati çeken Scholz, 'İlk önce İran Kızılay Cemiyeti'ne bağlı ilk yardım ve kurtarma timleri, uluslararası hadiselerde yardım ulaştırmak için çok büyük deneyime sahipler. Öte yandan İran ilk yardım timlerinin uluslararası olaylarda yardım ekipi olarak yer alması, İran'ın uluslararası ortamda ilk yardım alanında en üstün ülkelerden biri olarak gösterebilir ve bu da İran Kızılay Cemiyeti'nin yüksek gücünü gözler önüne serebilir' diye ekledi.

İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti de bu görüşmede yaptığı açıklamda, korona ile mücadelede kullanılmak üzere Çin'den 70 adet, diğer evlet ve uluslararası kurumlardan toplamda 157 adet insani yardım yükü aldıklarını belirterek, 'İran Kızılay Cemiyeti olarak diğer ulusal cemiyetlerle ve komşu ülke cemiyetleri ile kurduğumuz iyi ilişkilerimiz neticesinde geçen aylarda korona hastalığı ile başa çıkmak için iyi yardımlar aldık' dedi.

Avusturya Kızılhaç Örgütü'nün 2019 sel felaketinde İrn Kızılay Cemiyeti'ne ettiği yardımlardan dolayı teşekkür eden Himmeti, 'Umarız bu yardımalr devam eder ve ABD'nin uyguladığı ambargolar dikkate alınarak, Avusturya Kızılhaç Örgütü'nün İran halkına desteği ve yardımları sürür. Avusturya Kızılhaç Örgütü'nün ventilatöre ihityaç duyan korona hastalarının ihtiyaçlarını sağlamasını da umuyoruz' diye ekledi.

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