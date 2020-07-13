İran ve Avusturya arasındaki işbirliği Batı ülkeleri arasında tektir

Tahran Büyükşehir Belediyesi ve Avusturya büyükelçiliği arasında imzalanan kültürel ve sosyal işbirliği anlaşmasında bir konuşma yapan Schultz, ‘’İran ve Avursturya arasında mektuğ irtibattan 700 sene ve iki ülke diplomatik ilişkisinden 160 sene ve Büyükelçiliğin Kültürel bölülümünün açılışından 60 sene geçmekte ve bu rakamlar kendi başına iki ülke işbirliğinin nedenli önemli olduğunu göstermektedir.’’ Ddedi.

İran’ın koronavirüs mücadelesinde kandaki antikorlar ile başarılı ilerlemesine değinen Schultz, ülkesinin bu araştırmanın sonuçlarını görmeyi arzuladığını ayrıca İran’ın Nano ve Bio Teknolojide dünyanın sayılı ülkelerinden olduğunu ve Avusturya’nın bu hususlarda İran ile işbirliği yapabileceğini söyledi.

Büyükelçi Yardımcısı Aleksander Riger de Barış isimli İran ve Avrupalı sanatçıların Mila Kulesinde yapması planlanan konserin gelecek yıla ertelenmesini istedi.

Tahran Beledeiye Başkan Yardımcısı Mohammad Reza Cevadi Yegane de törende Tahran ve Viyana Belediyelerinin sosyal, kültüre ve spor alanlarında işbirliği yapmalarını temenni etti.

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2012