İran'ın tarihi eserleri Avusturya'dan ülkemize getirilecek

Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, General Şirzad yaptığı açıklamada, 'Polis Teşkilatımız Uluslararası Dairesi ile Viyana İnterpol arasındaki yapılan iş birliği sonucu, kaçakçılar tarafından yasa dışı şekilde Avusturya'ya götürülen İran'a ait tarihi eserler, iki ülke polisleri arasında adli anlaşma uyarınca ve yasal işlemler yapılarak, İran'ın Viyana Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildi' dedi.

Teslim edilen eserlerin Ahmeniş, Part ve Sasani imparatorluklarına ait olduğuna değinen General Şirzad, 'Tahran İnterpolü'nün konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliği sonucu, bu eserlerin İran'a ait olduğu netleştirildi. Teşkilatımızın çalışmaları ve teknik işlemleri sonucu birkaç ay önce bu dosyanın baş sanığı, adli mercilerin koordinsyonu ile ve polis ekiplerinin gönderilmesi ile gözaltına alındı' diye konuştu.

General Şirzad, 'İran ve Avusturya arasındaki diplomatik ve polis iş birliği sayesinde eserlerimiz tespit edilerek temsilcimize teslim edildi. Çalınan eserler, İnterpol veri bankası kullanılarak tespit edilebilir' diye ekledi.

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