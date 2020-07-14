Avusturya: İran’ın Nükleer Anlaşma'nın avantajlarından faydalanması için zemin oluşturulmalı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Avusturya, İran'la nükleer müzakerelere ev sahipliği yapan ülke olarak, bu anlaşmayı korumak için ayrı bir sorumluluk taşıyor.

Nükleer Anlaşma ile sonuçlanan görüşmelerin Viyana'da yapılması nedeniyle Avusturya bu anlaşmayı korumak için aktif diplomasi yürütmüş ve hiçbir şart koşmaksızın AB üyesi diğer ülkelerle birlikte anlaşmanın ayakta kalması için çalışmıştır.

Viyana, Nükleer Anlaşma'ya zarar veren tek taraflı kararlardan üzüntü duymakla birlikte, tüm tarafların birbiriyle anlaşarak İran'ın bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanması için anlaşmanın tam olarak uygulaması yolunda bir yol bulmalarını ummaktadır.'

Beş yıl önce bugün 14 Temmuz 2015'te İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Avrupa Birliği, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nükleer Anlaşma'ya imza attı.

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