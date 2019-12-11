Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi, Tag-ı Bostan ve Behistun tarihi mekanlarını ziyaret etti

Kirmanşah Valisi Huşeng Bazubend ile görüşen Scholz, İran ve Avusturya'nın ekonomik ilişkileri ve uzun süreli ilişkilerinin tarihi gidişatından bahsederek, Kirmanşah ilinde olmasından memnuniyet duyduğunu ve Avusturya ile Kirmanşah arasında birçok ortaknın olduğunu ifade etti. Büyükelçi bu ortak noktalardan bazılarının deprem ve sel arama kurtarma çalışmalarında iş birliği olduğunu kaydetti.

Kirmanşah Valisi Bazubend de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ilin ekonomik ve turizm potansiyelini tanıtarak, "Bu il güzel ve ülkenin batısında iyi bir coğrafi konuma sahip. İl, ulaştırma sektöründeki mevcut altyapı sayesinde komşu illere de hizmet veriyor" dedi.

Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Vali ile görüşmesinden sonra İRNA'ya yaptığı açıklamada, İran’ın tarihi anıtlarının ve Kirmanşah'ın görkemli turizm eserlerinin değerli oldukğunu ve bölgeye yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

4200 adet kayıtlı ulusal eser, Dünya Mirası Listesi'nde yer almış bir tarihi eser ve onlarca kayıtlı olmayan turistik mekanlar Kirmanşah turizmde büyük potansiyeller taşıyor.