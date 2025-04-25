25 Nis 2025 19:04
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News ID: 85813721
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İran heyeti Maskat'a ulaştı / Yasadışı yaptırımlara son verilmesi müzakere ekibinin önceliği  

25 Nis 2025 19:04
News ID: 85813721
İran heyeti Maskat'a ulaştı / Yasadışı yaptırımlara son verilmesi müzakere ekibinin önceliği  

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran müzakere heyetinin Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunması dolayısıyla sosyal medya platformu X'teki hesabından bir paylaşım yaptı. Bekaî, "Dışişleri Bakanı Dr. Irakçi ve beraberindeki heyet, Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda gerçekleşecek olan üçüncü tur İran-ABD görüşmelerine katılmak üzere Maskat'a vardı" ifadelerini kullandı.  

Bekaî, "İran halkının barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma hakkını korumaya kararlıyız. Aynı zamanda, nükleer programımızın tamamen barışçıl doğasına dair güvence vermek için makul adımlar atmaya hazırız" şeklinde konuştu.  

Bakanlık Sözcüsü  ayrıca "İran halkına yönelik gayrimeşru ve insanlık dışı yaptırımlara somut ve hızlı bir şekilde son verilmesi bizim için bir önceliktir. Karşı tarafın adil ve gerçekçi bir anlaşma için ne kadar ciddiyet ve hazırlık gösterdiğini göreceğiz." diye ekledi. 

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