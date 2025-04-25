İran heyeti Maskat'a ulaştı / Yasadışı yaptırımlara son verilmesi müzakere ekibinin önceliği  

Bekaî, "İran halkının barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma hakkını korumaya kararlıyız. Aynı zamanda, nükleer programımızın tamamen barışçıl doğasına dair güvence vermek için makul adımlar atmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca "İran halkına yönelik gayrimeşru ve insanlık dışı yaptırımlara somut ve hızlı bir şekilde son verilmesi bizim için bir önceliktir. Karşı tarafın adil ve gerçekçi bir anlaşma için ne kadar ciddiyet ve hazırlık gösterdiğini göreceğiz." diye ekledi.