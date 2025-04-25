Muhammed Paknejad bu açıklamalarını, İran-Rusya Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu toplantısının ardından Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev ile ortak basın toplantısında bulunduktan sonra İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na verdiği demeçte yaptı.

"Perşembe günü Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile yaptığınız görüşmenin ardından Moskova, bu görüşmede Rusya'dan İran'a yeni gaz hatları inşasına yönelik ortak projeler üzerinde çalışmaya devam edilmesinin görüşüldüğünü açıkladı. İki ülke arasında bu konudaki son müzakereler hangi aşamada?" sorusuna Bakan "Daha önce İran ve Rusya, belirli miktarda gazın ülkemize transferi için bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Tarafların mutabık kaldığı gaz miktarı yıllık 55 milyar metreküp olup bu günlük yaklaşık 150-151 milyon metreküpe tekabül etmektedir." yanıtını verdi.

Paknejad "Rus gazının İran'a transferinde deniz yolu mu yoksa kara yolu mu düşünülüyor?" sorusuna "Bu konuda farklı güzergahlar incelendi ve nihayetinde bu işlemin Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları kullanılarak kara yoluyla yapılması konusunda mutabakata varıldı. Böylece Rus gazını Astara'da teslim alacağız." yanıtını verdi.