İran'dan Rusya'ya 250 milyon dolar üzerinde petrol kimyasalları ihracat

Petrol Bakanı ve İran-Rusya Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun İran tarafı Başkanı'na eşlik etmek amacıyla Moskova'ya seyahat eden Hasan Abbaszade gazetecilere yaptığı açıklamada, petrokimya alanında geçmiş yıllarda Rusya ile iyi işbirliği faaliyetleri başlatıldığını ve bunun sonucunda bu ülkeye yapılan ihracatta önemli bir artış kaydedildiğini ifade etti.

Ulusal Petrokimya Sanayileri Şirketi Genel Müdürü, İranlı şirketlerin Rusya'daki uzmanlık fuarlarına katılarak kendilerini tanıtmayı ve bu ülkenin pazarında uygun bir konum elde etmeyi başardıklarını belirtti.

Abbaszade, "Bu katılım, Ortak Komisyon çerçevesinde ve finansal altyapı ile ticaret kolaylaştırıcı mekanizmaların desteğiyle oluşturulan kapsamlı işbirliğinin bir parçasıdır" diye ekledi.