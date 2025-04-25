25 Nis 2025 14:03
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News ID: 85813540
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İran'dan Rusya'ya 250 milyon dolar üzerinde petrol kimyasalları ihracat

25 Nis 2025 14:03
News ID: 85813540
İran'dan Rusya'ya 250 milyon dolar üzerinde petrol kimyasalları ihracat

Moskova, İRNA- Ulusal Petrokimya Sanayileri Şirketi Genel Müdürü, 2024 yılında Rusya'ya 250 milyon doların üzerinde petrokimya ürünü ihraç edildiğini belirterek, İran ile Avrasya Ekonomi Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin, bu birliğe üye beş ülkeye ihracatın artırılmasına zemin hazırladığını söyledi.  

Petrol Bakanı ve İran-Rusya Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun İran tarafı Başkanı'na eşlik etmek amacıyla Moskova'ya seyahat eden Hasan Abbaszade gazetecilere yaptığı açıklamada, petrokimya alanında geçmiş yıllarda Rusya ile iyi işbirliği faaliyetleri başlatıldığını ve bunun sonucunda bu ülkeye yapılan ihracatta önemli bir artış kaydedildiğini ifade etti.  

İran'dan Rusya'ya 250 milyon dolar üzerinde petrol kimyasalları ihracat

Ulusal Petrokimya Sanayileri Şirketi Genel Müdürü, İranlı şirketlerin Rusya'daki uzmanlık fuarlarına katılarak kendilerini tanıtmayı ve bu ülkenin pazarında uygun bir konum elde etmeyi başardıklarını belirtti.  

Abbaszade, "Bu katılım, Ortak Komisyon çerçevesinde ve finansal altyapı ile ticaret kolaylaştırıcı mekanizmaların desteğiyle oluşturulan kapsamlı işbirliğinin bir parçasıdır" diye ekledi.

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