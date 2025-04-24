İran ve Rusya, Kuzey-Güney Koridoru ve enerji alanında iş birliğini derinleştiriyor

Celali, İran-Rusya Ekonomik İşbirliği Daimi Komisyonu’nun 18. toplantısında İran heyetiyle yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin "altın çağını" yaşadığını ve iş birliği kanallarının açık olduğunu ifade etti.

Celali, İran ve Rusya'nın coğrafi yakınlığının ikili ilişkilerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, "İki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir" dedi. Ayrıca, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamanei'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği son mesajda da bağımsız ve güçlü bir İran ile küresel etkisi olan bir Rusya vizyonunun altı çizilmişti.

İran ve Rusya’nın bölgesel konularda ve küresel güç dengelerine dair benzer bakış açılarına sahip olduğunu vurgulayan Celali, BRICS gibi çok kutuplu yapılar çerçevesinde her iki ülkenin aynı dili konuştuğunu söyledi.

İki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik iş birliği anlaşmasının, Rusya Federasyon Konseyi ve Duma tarafından onaylandığını hatırlatan Celali, “Bugün Rusya'nın İran’a ihtiyacı var, bizim de bazı alanlarda Rusya’ya. Bu karşılıklı ihtiyaçların doğru analiz edilmesi, ilişkilerin daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlayacaktır” dedi.