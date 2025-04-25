25 Nis 2025 14:58
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İran'ın yeni nükleer santrali Rusya'nın kredi hattıyla inşa edilecek

25 Nis 2025 14:58
News ID: 85813578
İran'ın yeni nükleer santrali Rusya'nın kredi hattıyla inşa edilecek

Tahran, İRNA - Paknejad, Moskova'da düzenlenen 18. İran-Rusya Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu toplantısının kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, "Bu toplantı, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin desteğiyle dostane ve anlayışlı bir ortamda gerçekleşti" dedi.

İran ve Rusya'nın, barışçıl nükleer enerji kullanımı alanındaki işbirliğini sürdüreceğini belirten Paknejad, "Moskova'nın kredi hattı kullanılarak yeni nükleer tesislerin inşası ve Buşehr Nükleer Santrali'nin 2. ve 3. aşamalarının tamamlanması için çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.  

Petrol Bakanı, ayrıca İran ve Rusya'nın petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi ile enerji sektöründeki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştığını belirterek, "Tahran ve Moskova, Gazprom ile imzalanan işbirliği anlaşmalarının hızlandırılması ve nihai hale getirilmesi için çalışıyor" dedi.  

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