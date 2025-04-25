İran Kültür Bakanı, Papa'nın cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gitti

Dr. Pezekiyan, Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Hristiyan dünyasına ve Katolik Kilisesi'nin takipçilerine taziyelerini ileterek, Papa'nın barış, adalet, dinler arası diyalog ve hoşgörünün yaygınlaştırılması yolundaki çabalarını övdü.

Cumhurbaşkanı, özellikle Papa'nın Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını açıkça kınaması gibi insani duruşunu takdir ederek, "Onun adı ve mirası, özgürlük yanlısı insanların ve uyanık vicdanların kalbinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Franciscus, son yıllarda dinler arası diyaloğun geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. 88 yaşında Vatikan'da hayatını kaybeden Papa'nın cenaze töreni, Roma'da düzenlenecek.