25 Nis 2025 16:13
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İran Kültür Bakanı, Papa'nın cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gitti

25 Nis 2025 16:13
News ID: 85813615
İran Kültür Bakanı, Papa'nın cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gitti

Tahran, İRNA- İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyid Abbas Salihi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezekiyan'ın temsilcisi olarak Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya hareket etti.  

Dr. Pezekiyan, Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Hristiyan dünyasına ve Katolik Kilisesi'nin takipçilerine taziyelerini ileterek, Papa'nın barış, adalet, dinler arası diyalog ve hoşgörünün yaygınlaştırılması yolundaki çabalarını övdü.  

Cumhurbaşkanı, özellikle Papa'nın Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını açıkça kınaması gibi insani duruşunu takdir ederek, "Onun adı ve mirası, özgürlük yanlısı insanların ve uyanık vicdanların kalbinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.  

Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Franciscus, son yıllarda dinler arası diyaloğun geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. 88 yaşında Vatikan'da hayatını kaybeden Papa'nın cenaze töreni, Roma'da düzenlenecek.  

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