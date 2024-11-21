Netanyahu'dan Gazze hakkında soruşturma isteyen Papa Francis'e sert tepki

Knesset Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi önünde konuşan Netanyahu, Papa Francis'in Siyonist rejimle ilgili son açıklamalarını skandal olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun bu açıklamaları, Papa Francis'in son zamanda Siyonist rejim tarafından Gazze'de işlenen soykırım suçunun soruşturulmasını talep etmesi ardından gündeme geldi.

Dünya Katolik Hıristiyanların lideri ilk kez, Siyonist rejimin suçlarına ilişkin kamuoyuna açık bir soruşturma çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Papa Francis, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ahlak dışı ve orantısız olarak nitelendirerek bunu savaş yasalarının ihlali olarak değerlendirmişti.