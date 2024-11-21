21 Kas 2024 15:29
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Netanyahu'dan Gazze hakkında soruşturma isteyen Papa Francis'e sert tepki

21 Kas 2024 15:29
News ID: 85666661
Netanyahu'dan Gazze hakkında soruşturma isteyen Papa Francis'e sert tepki

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin Başbakanı, Katolik Hıristiyanların liderini, bu rejimin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımın araştırılması gerektiğine ilişkin son açıklamalarının ardından sert bir şekilde eleştirdi.

Knesset Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi önünde konuşan Netanyahu, Papa Francis'in Siyonist rejimle ilgili son açıklamalarını skandal olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun bu açıklamaları, Papa Francis'in son zamanda Siyonist rejim tarafından Gazze'de işlenen soykırım suçunun soruşturulmasını talep etmesi ardından gündeme geldi.

Dünya Katolik Hıristiyanların lideri ilk kez, Siyonist rejimin suçlarına ilişkin kamuoyuna açık bir soruşturma çağrısı yaptı. 

Geçtiğimiz Eylül ayında Papa Francis, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ahlak dışı ve orantısız olarak nitelendirerek bunu savaş yasalarının ihlali olarak değerlendirmişti.

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