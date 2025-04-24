Seyyid Hasan Humeyni, Papa Francis’in vefatı için Vatikan Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi

Seyyid Hasan Humeyni, Vatikan Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, Papa Francis’in iki yıl önce Irak’a yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, “İnşallah Katolik Kilisesi ile Kum’daki ilahiyat havzası arasındaki ilişkiler daha da güçlenir” dedi.

İmam Humeyni'nin torunu, “Bizim de Hristiyanlığı daha yakından tanımamız gerekir” diyerek, Şii topluluğun Katolik Kilisesi ve Hristiyan inananlarla iletişim kurmak için çok iyi bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Habere göre, Vatikan Büyükelçisi Piskopos Andrej Jozef Ćeh (Yuzoviç) de görüşmede Kum’daki âlimlerle yaptığı görüşmelere değinerek “Ayetullah Arafi ile görüşmemde, dini ilimler havzası ile kilise arasında öğrenci değişimi olması gerektiğini söyledim. Diğer bazı Kum hocalarıyla da görüştüm ve onlarla öğretim üyesi değişimi fırsatlarını paylaştım. Ancak mevcut Batı ile ilişkilerin türü nedeniyle bu ilişkilerin daha az geliştiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.