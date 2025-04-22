Meclis Başkanı, Papa Francis için taziye mesajı yayınladı

Muhammed Bakır Kalibaf’ın taziye mesajında "Katolik Hristiyanların dini lideri ve değerli manevî şahsiyet, yüce Papa Francis’in vefatı büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Kendisi barış yanlısı bir figürdü ve özellikle son yıllarda tevhid inancına sahip din mensuplarını sevgi ve dostluğa davet etme yönünde büyük çabalar göstermiştir." ifadelerini kullandı

Mesajda ayrıca "Papa Francis barışsever bir kişiliğe sahipti ve onun reformcu ve insani girişimleri, Tanrı inancının yayılması, dinler arası diyalogun teşviki, şiddet ve savaşsız bir dünya arzusu ve mazlumların desteklenmesi – özellikle de İsrail işgalci rejiminin savunmasız Gazze halkına yönelik katliamlarını açık ve net şekilde kınaması ve masum Filistinli kadın ve çocukların öldürülmesinin sona ermesi çağrıları – hak ve adalet arayışında olanların hafızasında kalacaktır. Şahsım ve İran İslami Şura Meclisi üyeleri adına Vatikan yetkililerine, Katolik Kilisesi’nin tüm mensuplarına ve Hristiyan toplumuna başsağlığı diliyor, yüce Allah’tan bu büyük ve değerli şahsiyetin ruhuna mağfiret ve ebedi kurtuluş niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.