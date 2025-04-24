İstanbul’da son 24 saatte 266 artçı sarsıntı yaşandı

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, son 24 saat içinde İstanbul ve çevresinde büyüklüğü 3.0 ile 4.5 arasında değişen birçok artçı deprem yaşandı. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların büyük depremler sonrası olağan olduğunu ve birkaç gün sürebileceğini belirtti.

En güçlü artçı sarsıntılar özellikle Marmara Denizi açıklarında ve İstanbul’un batı kesimlerinde hissedilirken, yetkililer vatandaşları paniğe kapılmamaya ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırdı.

Deprem uzmanları, artçı depremlerin giderek azalarak devam edeceğini ifade ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD, olası risklere karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi. Yetkililer, vatandaşların binalarında hasar tespiti yaptırmaları ve olası büyük bir depreme karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Deprem uzmanları, Marmara Bölgesi’nin yüksek sismik hareketliliğe sahip olduğunu hatırlatarak, İstanbul'da yaşayan vatandaşların acil durum çantası hazırlamaları, toplanma alanlarını öğrenmeleri ve bina dayanıklılığı konusunda yetkililerden destek almaları gerektiğini belirtti.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, artçı depremler nedeniyle şu ana kadar ciddi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığı ifade edilirken, vatandaşların sosyal medyada yayılan spekülatif bilgilere karşı dikkatli olmaları istendi.