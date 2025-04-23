23 Nis 2025 14:26
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News ID: 85812170
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İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem

23 Nis 2025 14:26
News ID: 85812170
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Tahran, İRNA - Saat 12:50 sularında İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu açıkladı. Deprem, Marmara Bölgesi genelinde hissedildi.

Deprem, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi . İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 12.51'de 4,4 ve saat 13.02'de 4,9 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi . Vatandaşlar, sarsıntıların ardından açık alanlara çıkarak güvenli bölgelerde toplandı.

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