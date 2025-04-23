İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Deprem, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi . İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 12.51'de 4,4 ve saat 13.02'de 4,9 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi . Vatandaşlar, sarsıntıların ardından açık alanlara çıkarak güvenli bölgelerde toplandı.