Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri arasında adli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 8 öneri

İran Yargı Erki Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Gulamhüseyin Muhsin Ejei, ŞİÖ üyesi ülkelerin adalet sistemlerinin terör suçlularını ve destekçilerini kovuşturmak ve cezalandırmak için ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ejei, üye ülkeler arasında hukuki ve adli işbirliğini güçlendirmek için sekiz somut öneri sundu. Bu öneriler arasında uluslararası suçlarla mücadele için "ortak adli bilgi paylaşım platformu" kurulması, uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak özel birimler oluşturulması ve terörle mücadelede yasal uyumun sağlanması yer alıyor. Ayrıca siber suçlara karşı adli diplomasinin geliştirilmesi amacıyla dijital delil toplama standartlarının belirlenmesi ve ortak siber güvenlik tatbikatları düzenlenmesi de öneriler arasında sayıldı.

Konuşmasında küresel yaptırım politikalarına da değinen Ejei, bazı ülkelerin insan hakları söylemi altında uyguladığı tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı olduğunu belirtti. Yaşam hakkı, eğitim, sağlık ve kalkınma gibi temel insan haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı üye ülkelerin ekonomik ve ticari işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti. Ejei ayrıca, yaptırım uygulayanlara karşı hukuki takibat başlatılmasını ve mağdurlara destek sağlanmasını da önerileri arasına ekledi.