İran Dışişleri Bakanı Çin Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki köklü dostane ilişkilere atıfta bulunarak, İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesindeki iş birliğinin son durumunu gözden geçirdi ve 25 yıllık kapsamlı iş birliği planının uygulanmasının hızlandırılmasına yönelik yolları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı, Çin'in İran için stratejik ve güvenilir bir ortak konumuna vurgu yaparak, ikili ve çok taraflı düzeylerde, özellikle Şanghay İş Birliği Örgütü ve BRICS grubu çerçevesinde iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Irakçi, İran'ın Asya odaklı politikasını ve bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek, zorbalık ve tek taraflılıkla mücadele için İran ve Çin gibi benzer düşüncelere sahip ülkeler arasında daha yakın iş birliğinin gerekli olduğunu belirtti ve İran'ın Çin ile kapsamlı ilişkileri genişletme kararlılığını yineledi.

Ding Xuexiang, İran-Çin ilişkilerinin tüm alanlarda genişlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın karşılıklı güven ve saygıya dayandığını ve iki halkın ortak çıkarlarından kaynaklandığını belirtti. Çin liderliğinin, tarafların ilgi alanlarındaki tüm konularda İran ile ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştirme iradesini vurguladı.