22 Nis 2025 15:18
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News ID: 85811156
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Çin: Irakçi’nin Pekin ziyareti, karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesi açısından önemlidir

22 Nis 2025 15:18
News ID: 85811156
Çin: Irakçi’nin Pekin ziyareti, karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesi açısından önemlidir

Tahran, İRNA– İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin bugün (Salı günü, Tahran saatiyle akşam saatlerinde) Pekin’e hareket etmesi planlanırken, Çin Dışişleri Bakanlığı bu ziyaretin siyasi güvenin derinleştirilmesi açısından önemli olduğunu duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yayımladığı bildiride, Çin’in diplomasi şefi Wang Yi’nin daveti üzerine Irakçi’nin 23 Nisan’da (yerel saate göre) ikili ilişkileri ve küresel ve bölgesel önemli meseleleri ele almak üzere Pekin’e geleceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı’na göre, bu ziyaretin amacı, Batı Asya’daki değişen dinamikler ve Pekin-Tahran arasında artan uyum ortamında, siyasi güveni ve stratejik iş birliğini güçlendirmektir.

Bakanlık açıklamasında, bu ziyaretin derin diplomatik etkileşimi vurguladığını ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası kriz noktalarına dair ortak kaygıların da ele alınacağını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmenin karşılıklı siyasi güvenin pekiştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, bu ziyaretin Çin’in Orta Doğu diplomasisinde daha etkin bir rol üstlenme yönündeki daha geniş kapsamlı adımlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Çin’in açıklamasında Tahran ile Pekin’in enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik iş birliği odaklı stratejik bir ortaklık yürüttüğü ifade edildi.

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