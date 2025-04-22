Kültür Bakanı: Gazze, modern insanlığın acılarının bir yansımasıdır

Asya Kültürel İşbirliği Forumu 2025 (ACCF2025) kapsamında iki günlük bir ziyaretle Hong Kong’da bulunan Seyyid Abbas Salehi, birçok Asya ülkesinden kültür bakanları ve üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşen oturumda yaptığı konuşmada "Kadim uygarlıklara sahip, büyük bir kültürel çeşitliliğe ve insani sermayeye sahip olan Asya kıtası, kültürel ve sanatsal alanlarda diyalog, iş birliği ve sinerji oluşturmak için eşsiz bir potansiyele sahiptir. İran da kültürel mirası ve stratejik coğrafi konumuna dayanarak Asya ülkeleriyle yapıcı kültürel etkileşimden her zaman memnuniyet duymuştur." dedi.

Salehi, küresel düzenin tek kutuplu yapıdan çok kutuplu, Asya merkezli bir düzene geçiş sürecinde olduğunu belirterek, Asya milletleri arasında kültürel iş birliğinin daha da önemli hâle geldiğini ve bu iş birliğinin karşılıklı anlayış, empati ve bölgesel istikrarın altyapısını oluşturabileceğini vurguladı.

Konuşmasının devamında Gazze’deki insani krize de değinen Bakan, "Bu güzel dünyanın bir köşesinde, insanlık tarihinin en çirkin olaylarından birine tanıklık ediyoruz. Gazze’de bir yılı aşkın süredir her gün masum çocuklar durmaksızın yapılan bombardımanlar nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Gazze, çağdaş insanın acılarının bir resmidir; açık bir yaradır ve bu yara, bizlerin insani sorumluluğunu iki katına çıkarıyor." ifadelerini kullandı.