Muhammed Paknejad, bugün düzenlenen "İran Petrol ve Gaz Sanayisinde Yatırım ve Kalkınma Dönüşümü" etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, bu etkinlik kapsamında petrol sektörüne 135 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunulduğunu belirtti. Paknejad, "Yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak ve süreci kolaylaştırmak için çeşitli yöntemler ve çözümler planlandı" dedi.
İran'da yabancı yatırımcılarla iş birliği konusunda hiçbir bir kısıtlama bulunmuyor
Tahran, İRNA - Petrol Bakanı, İran'ın yabancı yatırımcılarla iş birliği konusunda hiçbir kısıtlama olmadığını vurgulayarak, "İran petrol sanayisinin hedeflerine ulaşması yatırım çekmeye bağlıdır. Bu nedenle, yerli ve yabancı yatırımcıları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
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