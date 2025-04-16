16 Nis 2025 23:04
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News ID: 85805725
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Irakçi yarın Moskova’ya gidiyor

16 Nis 2025 23:04
News ID: 85805725
Irakçi yarın Moskova’ya gidiyor

Tahran, İRNA - İran’ın Rusya Büyükelçisi, İran ile Rusya yetkilileri arasında yakın, sürekli ve güvene dayalı iletişimin önemine vurgu yaparak, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin yarın Moskova’ya gideceğini duyurdu.

Büyükelçi, Irakçi’nin ziyaret gündeminde ikili ilişkilerin ilerletilmesi, bölgesel iş birliği ve uluslararası etkileşimlerin bulunduğunu belirtti ve “Küresel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, İran ve Rusya makamları arasındaki bu yakın, kesintisiz ve güven temelli temaslar; halklarımızın çıkarlarına, ayrıca bölgesel ve küresel barış ile istikrara hizmet etmektedir.” açıklamasında bulundu. 

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