Irakçi yarın Moskova’ya gidiyor

Büyükelçi, Irakçi’nin ziyaret gündeminde ikili ilişkilerin ilerletilmesi, bölgesel iş birliği ve uluslararası etkileşimlerin bulunduğunu belirtti ve “Küresel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, İran ve Rusya makamları arasındaki bu yakın, kesintisiz ve güven temelli temaslar; halklarımızın çıkarlarına, ayrıca bölgesel ve küresel barış ile istikrara hizmet etmektedir.” açıklamasında bulundu.