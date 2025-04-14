Rusya: İranlı dostlarımızı bekliyoruz

Maria Zaharova, Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Irakçi’nin Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve bazı diğer üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî de aynı gün düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran Dışişleri Bakanı'nın önceden planlanan bu ziyaret kapsamında Rusya’ya gideceğini duyurmuştu. Bekaî, bu seyahatin Maskat’ta yapılan görüşmelerle ilgili son gelişmelerin ele alınması açısından önemli bir fırsat olacağını ifade etmişti.

Bekaî ayrıca, İran’ın Çin ve Rusya ile nükleer meseledeki iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, “Nükleer anlaşma (KOEP) hukuki olarak hâlâ geçerli bir belgedir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 2231’e dayanmaktadır. Bu çerçevede, anlaşmanın tüm taraflarıyla istişare ve iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu etkileşimlerin faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.