16 Nis 2025 13:17
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News ID: 85805179
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Meclis, İran’ın APAC üyeliğini onayladı

16 Nis 2025 13:17
News ID: 85805179
Meclis, İran’ın APAC üyeliğini onayladı

Tahran, İRNA - Milletvekilleri, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin Asya-Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği’ne (APAC) üyelik yasa tasarısını kabul etti.

İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi, bugün yapılan genel kurul oturumunda, Sanayi ve Maden Komisyonu’nun, İran’ın Asya-Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği’ne (APAC) katılımına ilişkin yasa tasarısı hakkındaki raporunu görüştü ve tasarının tümü ve detaylarıyla onaylanmasına karar verdi.

Tasarıya göre, hükümete, ekteki tüzük uyarınca Asya-Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği’ne (APAC) üye olma ve ilgili üyelik aidatını ödeme yetkisi verildi. Üyeliğe taraf olacak yürütme organının belirlenmesi ve değiştirilmesi yetkisi de hükümete bırakıldı.

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