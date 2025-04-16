Meclis, İran’ın APAC üyeliğini onayladı

İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi, bugün yapılan genel kurul oturumunda, Sanayi ve Maden Komisyonu’nun, İran’ın Asya-Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği’ne (APAC) katılımına ilişkin yasa tasarısı hakkındaki raporunu görüştü ve tasarının tümü ve detaylarıyla onaylanmasına karar verdi.

Tasarıya göre, hükümete, ekteki tüzük uyarınca Asya-Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği’ne (APAC) üye olma ve ilgili üyelik aidatını ödeme yetkisi verildi. Üyeliğe taraf olacak yürütme organının belirlenmesi ve değiştirilmesi yetkisi de hükümete bırakıldı.