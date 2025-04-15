İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 123. maddesi gereğince, Mesud Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında mahkumların nakline dair anlaşma yasasını — bu yasa Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve Anayasa Koruma Konseyi tarafından onaylanmıştır — yürürlüğe girmesi için Adalet Bakanlığı’na tebliğ etti.
İran ve Özbekistan arasında mahkumların nakline dair anlaşma tebliğ edildi
15 Nis 2025 20:14
News ID: 85804543
Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında mahkumların nakline dair anlaşma yasasını Adalet Bakanlığı’na uygulamaya konulmak üzere tebliğ etti.
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