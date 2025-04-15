15 Nis 2025 20:14
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News ID: 85804543
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İran ve Özbekistan arasında mahkumların nakline dair anlaşma tebliğ edildi

15 Nis 2025 20:14
News ID: 85804543
İran ve Özbekistan arasında mahkumların nakline dair anlaşma tebliğ edildi

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında mahkumların nakline dair anlaşma yasasını Adalet Bakanlığı’na uygulamaya konulmak üzere tebliğ etti.

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 123. maddesi gereğince, Mesud Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında mahkumların nakline dair anlaşma yasasını — bu yasa  Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve Anayasa Koruma Konseyi tarafından onaylanmıştır — yürürlüğe girmesi için Adalet Bakanlığı’na tebliğ etti.

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