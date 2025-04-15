İran ve Özbekistan arasında mahkumların nakline dair anlaşma tebliğ edildi

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 123. maddesi gereğince, Mesud Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında mahkumların nakline dair anlaşma yasasını — bu yasa Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve Anayasa Koruma Konseyi tarafından onaylanmıştır — yürürlüğe girmesi için Adalet Bakanlığı’na tebliğ etti.