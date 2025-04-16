Arjantin Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran İslam Cumhuriyeti’nin protesto notasını ileten Kameli, İran’ın, Arjantin yargı makamlarının ve resmi yetkililerinin temelsiz suçlamalarını kesin bir dille kınadığını bildirdi. Kameli, AMIA dosyasındaki savcılığın İran yetkililerine yönelik suçlamalarını, 1994 yılında yaşanan şüpheli bir olayla ilgili uzun süredir devam eden yargı sürecinde bir başka sapma olarak değerlendirdi. Bu suçlamaların, siyonist rejime bağlı unsurların sürekli müdahalesiyle soruşturmanın siyasi bir araca dönüştürülmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

İsa Kameli ayrıca, bu savcılık hamlesinin, devletlerin egemen eşitliği ve siyasi bağımsızlığına saygı gibi uluslararası hukukun temel ilkeleriyle açıkça çeliştiğini belirterek, bu girişimi uluslararası ilişkilerde tehlikeli bir emsal olarak niteledi. Bu tür eylemlerin sadece iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri germekle kalmayıp, aynı zamanda Arjantin devletinin uluslararası sorumluluğunu da doğurduğunu vurguladı.

Kameli, Arjantin'in yetkili mercilerini bu yanlış yoldan dönmeye davet ederken, savcılığın bu eyleminin hukuki ve siyasi sonuçları konusunda da uyarıda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti’nin, uluslararası hukuk çerçevesinde hak ve çıkarlarını korumak için gerekli ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkça belirtti.