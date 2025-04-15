Türkiye’den İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere destek açıklaması

İran Dışişleri Bakanı, söz konusu görüşmelere ilişkin Türkiye’nin yapıcı tutumuna teşekkür etti ve İran’ın bu konudaki temel yaklaşımlarını Türk mevkidaşına aktardı.

Hakan Fidan ise, görüşme sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Telefon görüşmesinde ayrıca bazı konsolosluk meseleleri ve Türkiye’de yaşayan İran vatandaşlarıyla ilgili konular da ele alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı, bu konuların takip edileceğini ifade etti.