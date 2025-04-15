15 Nis 2025 15:58
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News ID: 85804313
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Türkiye’den İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere destek açıklaması

15 Nis 2025 15:58
News ID: 85804313
Türkiye’den İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere destek açıklaması

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerdeki son gelişmeler, bölgesel meseleler ve İran’ın Maskat’ta ABD ile yürüttüğü dolaylı görüşmeler süreci hakkında istişarelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, söz konusu görüşmelere ilişkin Türkiye’nin yapıcı tutumuna teşekkür etti ve İran’ın bu konudaki temel yaklaşımlarını Türk mevkidaşına aktardı.

Hakan Fidan ise, görüşme sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Telefon görüşmesinde ayrıca bazı konsolosluk meseleleri ve Türkiye’de yaşayan İran vatandaşlarıyla ilgili konular da ele alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı, bu konuların takip edileceğini ifade etti.

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