Tarihi satranç başarısı; İran, dünya kupası için üç kota kazandı

Büyükusta Puya Idani, Büyükusta Bardia Daneşver ve Kadınlar FIDE Ustası Anahita Zahedifer, Batı Asya Zonu Turnuvası sonunda erkekler ve kadınlar kategorilerinde Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandılar.
Erkekler kategorisinde:
Puya Idani ve Bardia Daneşver birinci ve ikinci sırayı alırken, Seyed Kiyan Purmousavi üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde:
Anahita Zahedifer şampiyon oldu; Tannaz Azali ikinci, Anuşa Mahdiyan ise üçüncü sırayı aldı.
Turnuvanın öne çıkan başarıları:
Anahita Zahedifer’in doğrudan Kadınlar Uluslararası Usta (WIM) unvanı kazandı, Anuşa Mahdiyan’ın Uluslararası Usta normu elde etti ve Armin Samimi’nin FIDE Ustası unvanını aldı.
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