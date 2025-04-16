Tarihi satranç başarısı; İran, dünya kupası için üç kota kazandı

Tahran, İRNA - Batı Asya Zonu Turnuvası’nın sona ermesiyle birlikte İran’ın kadın ve erkek satranç takımları, Dünya Kupası için üç kota elde etti.

Büyükusta Puya Idani, Büyükusta Bardia Daneşver ve Kadınlar FIDE Ustası Anahita Zahedifer, Batı Asya Zonu Turnuvası sonunda erkekler ve kadınlar kategorilerinde Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandılar. Erkekler kategorisinde:

Puya Idani ve Bardia Daneşver birinci ve ikinci sırayı alırken, Seyed Kiyan Purmousavi üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde:

Anahita Zahedifer şampiyon oldu; Tannaz Azali ikinci, Anuşa Mahdiyan ise üçüncü sırayı aldı. Turnuvanın öne çıkan başarıları: Anahita Zahedifer’in doğrudan Kadınlar Uluslararası Usta (WIM) unvanı kazandı, Anuşa Mahdiyan’ın Uluslararası Usta normu elde etti ve Armin Samimi’nin FIDE Ustası unvanını aldı.