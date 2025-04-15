İran Lideri: Umman’daki görüşmelere karşı karşı tarafa çok kötümser, kendi yeteneklerimize ise iyimseriz

Bugün öğle saatlerinde (Salı), Bakanlar Kurulu üyelerinden bir grup, İran İslam Meclisi milletvekilleri, Yargı Erki'nin üst düzey yetkilileri ve bazı kurumların yöneticileri, yeni yılın başlangıcı vesilesiyle İslam Devrimi Rehberi ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamaney'in konuşmalarından önemli başlıklar

- Umman’daki görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı’nın onlarca faaliyetinden sadece biridir. Ülke meselelerini bu görüşmelere bağlamamalıyız.

- Bu görüşmelere ne aşırı derecede iyimseriz ne de aşırı derecede kötümseriz.

- Sonuçta bu bir adımdır, bir harekettir ve ilk adımlar iyi atılmıştır. Elbette karşı tarafa çok kötümseriz ama kendi kabiliyetlerimize güvenimiz tam.

- Nükleer anlaşma (KOEP) döneminde yaptığımız hata burada tekrarlanmamalıdır. O dönemde ülkeyi şartlı hale getirdik ve her şeyi müzakerelerin ilerleyişine bağladık. Yatırımcı, ülkenin gidişatı müzakereye bağlı olduğunu görünce yatırım yapmaz.

- Ülkenin hedeflerine ulaşmak için faaliyet süreci daha hızlı ilerlemeli ve hiçbir şey müzakerelerin sonucuna bağlanmamalıdır.

- Üretime yatırım yoluyla ülke birçok sorundan kurtulabilir. Bu nedenle Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası ve ilgili diğer kurumlar, toplumdaki mevcut sermaye ve likiditeyi üretime yönlendirmelidir.

- Yatırım güvenliği sağlanmalı ve üretim alanında faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin karşılaştığı engeller ortadan kaldırılmalıdır. İç yatırımlar canlanırsa, yabancı yatırımcılar da İran’da yatırım yapmaya hevesli olur.

- Yaptırımları kaldırmak bizim elimizde değil, ancak bu yaptırımları etkisiz hale getirmek elimizdedir. Bunun için birçok yol ve yeterli iç kapasite vardır. Bu hedefe ulaşılırsa, ülke yaptırımlara karşı dirençli hale gelecektir.

Ayetullah Hameney, konuşmasının sonunda, siyonist suç çetesinin Gazze’de hastalara, gazetecilere, ambulanslara, hastanelere ve mazlum kadın ve çocuklara yönelik kasıtlı saldırılarını eşi benzeri görülmemiş cinayetler olarak tanımladı ve “Bu cinayetler, olağanüstü bir vahşet ister ki işgalci suç çetesi buna sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İslam dünyasının ekonomik, siyasi ve gerekirse operasyonel alanda koordineli hareket etmesini ciddi bir ihtiyaç olarak nitelendirerek “Elbette Allah, bu zalimlerin üzerine kendi kırbacını indirecektir; ama bu durum, hükümetlerin ve milletlerin ağır sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” dedi.