14 Nis 2025 18:15
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News ID: 85803387
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Mısır ve Katar liderlerinden Umman’daki İran-ABD görüşmelerine destek

14 Nis 2025 18:15
News ID: 85803387
Mısır ve Katar liderlerinden Umman’daki İran-ABD görüşmelerine destek

Tahran, İRNA - Mısır Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri, Doha’daki görüşmelerinin ardından yayımladıkları ortak bildiride, Umman’da İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, gerçekleştirdikleri ortak toplantının sonunda yaptıkları açıklamada, Washington ile Tahran arasında süren dolaylı müzakerelerin devamından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bildirinin başka bir bölümünde, Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi’nin yeniden inşa edilmesine yönelik tüm planlara tam destek verdiği vurgulandı. Her iki taraf da Filistin içindeki birlikteliğin önemine dikkat çekerek, ulusal uzlaşı sürecine desteklerini ve Filistinli gruplar arasındaki birliğin gerekliliğini vurguladı.

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