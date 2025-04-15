Bekaî: İran ile ABD arasındaki ikinci dolaylı görüşme turu Maskat’ta yapılacak

İsmail Bekaî, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikinci dolaylı görüşmenin yeriyle ilgili ortaya atılan spekülasyonları reddederek, yapılan istişareler sonucunda bu görüşme turunun da Maskat’ta düzenlenmesine karar verildiğini ve görüşmenin 19 Nisan Cumartesi günü yapılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, nükleer meseleler ve haksız, yasa dışı yaptırımların kaldırılması konusunda ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wietkoff ile dolaylı görüşmelerde bulunmak üzere, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Uluslararası ve Hukuki İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve yaptırımların kaldırılması, nükleer meseleler ve ilgili uzmanlardan oluşan üst düzey müzakere heyetiyle birlikte Umman’ın başkenti Maskat’a gitti.

Görüşmelerin ilk turunda, Umman Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD heyetleri arasında sözlü ve yazılı mesajların iletilmesinden sorumluydu.