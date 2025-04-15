Pazartesi gecesi Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan mesajında, öğrenci sporunun elit sporun temeli olarak daha fazla dikkate alınması ve doğru planlama ile bu başarıların devamı için uygun zeminlerin oluşturulmasını temenni etti. Ayrıca, bu tür başarıların sadece gurur kaynağı olmadığını, aynı zamanda neşeli, enerjik ve sağlıklı bir öğrenci neslinin yetişmesine de katkı sağladığını belirtti.
Pezeşkiyan, öğrenci olimpiyat takımının şampiyonluklarını tebrik etti
Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sırbistan'da düzenlenen 2025 Dünya Öğrenci Olimpiyatları’nda İranlı sporcu kız ve erkek öğrencilerin kazandığı 86 renkli ve gurur verici madalya ile birçok şampiyonluğu kutlayan bir mesaj yayımladı. Pezeşkiyan, bu başarıların, ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlerin yetenek, azim, çaba ve kararlılıklarının göstergesi olduğunu vurguladı.
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