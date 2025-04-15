Pezeşkiyan, öğrenci olimpiyat takımının şampiyonluklarını tebrik etti

Pazartesi gecesi Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan mesajında, öğrenci sporunun elit sporun temeli olarak daha fazla dikkate alınması ve doğru planlama ile bu başarıların devamı için uygun zeminlerin oluşturulmasını temenni etti. Ayrıca, bu tür başarıların sadece gurur kaynağı olmadığını, aynı zamanda neşeli, enerjik ve sağlıklı bir öğrenci neslinin yetişmesine de katkı sağladığını belirtti.