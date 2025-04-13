Kültür insanları kamuoyunun yönlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, Kültür ve İrşad Bakanlığı’nın toplumsal dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleme sorumluluğuna vurgu yaparak, medya mensuplarının, kültür insanlarının ve din adamlarının kamuoyunun yönlendirilmesinde önemli roller üstlendiğini söyledi. Bu bakanlığın, toplumda bir dönüşüm yaşandığını fiilen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ülke genelindeki camilerin büyük kapasitesinden yararlanmanın kültürel sorunların ve meydan okumaların çözümünde kıymetli bir fırsat olduğunu belirtti. İslam Peygamberi’nin meşhur rivayetine atıfta bulunarak, “Kim ki geceyi sabaha ulaştırır ve Müslümanların derdiyle dertlenmezse, o kişi Müslüman değildir,” dedi. Bizim dini düşünce sistemimizde halkın sorunlarına kayıtsızlık yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından önce, Kültür ve İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salehi, kültürün ülkenin kalkınmasındaki merkezi konumuna vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı’ndan, bu bakanlığın hükümet içindeki referans otorite olarak tanınmasını ve kültürel politika belirleyicisi olarak etkili konumunun yeniden canlandırılmasını talep etti.