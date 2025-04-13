İran Lideri: İran düşmanlarının öfkesinin sebebi, İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemeleridir

İslam Devrimi Lideri, bugün öğle saatlerinde yeni yıl münasebetiyle silahlı kuvvetlerden komutanlar ve yetkililerle yaptığı görüşmede, silahlı kuvvetleri ülkenin kalesi ve milletin her türlü saldırgan unsura karşı sığınağı olarak nitelendirdi. Rehber, bu ulusal sorumluluğun yerine getirilmesi için en üst düzeyde hazırlığın sürekli güçlendirilmesi, donanımsal ve yazılımsal tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak “Ülkenin ilerlemeleri, İran düşmanlarının öfkesine ve sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Elbette ekonomik konular gibi bazı alanlarda zayıflıklar var ve bunların giderilmesi için mutlaka çalışmak gerekir.” dedi.

Ayetullah Hameney silahlı kuvvetlerin donanımsal hazırlığını silah kapasitesinin artırılması ve örgütsel, yapısal ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi olarak tanımlayarak şunları “Donanımsal hazırlıkların yanında, yazılımsal hazırlık yani kendi hedef ve görevine olan inanç ve izlenen yolun doğruluğuna duyulan kesin inanç çok önemlidir. Bu inancı zedelemek için düşmanca çabalar gösteriliyor.” ifadelerini kullandı.

İslam İnkılabı Lideri, İslamî ve bağımsız bir yapıya sahip olan İslam Cumhuriyeti’nin varlığını, ona karşı düşmanlıkların temel nedeni olarak değerlendirerek “Düşmanı hassas hale getiren şey sadece ‘İslam Cumhuriyeti’ ismi değildir, bir ülkenin Müslüman, bağımsız ve kimliğine sahip olmak istemesi ve onuru için başkalarına dayanmaması onların öfkesine sebep olmaktadır.” açıklamasında bulundu.

İran Lideri, küresel zorbalığın çifte standartlarına örnek vererek, kendilerinin en yıkıcı silahlarla donanmış olmalarını meşru görürken, diğer ülkelerin savunma alanında ilerlemesini gayrimeşru saymalarını eleştirdi ve “Kesin inanç, iman, irade, cesaret ve Allah’a tevekkül, silahlı kuvvetlerde en üst düzeyde var olmalıdır. Zira tarihte bu niteliklerden yoksun olan gösterişli ordular başarısız olmuşlardır.” dedi.

Ayetullah Hamaney, toplumda yazılımsal hazırlığın korunması ve geliştirilmesinin medya ve tanıtım kurumları başta olmak üzere çeşitli alanlarda çaba gerektirdiğini belirterek “Bugün ülke sadece donanımsal hazırlık açısından geçmişten çok daha ileride değil, aynı zamanda yazılımsal olarak da çok gelişmiş durumda. Bunun bir örneği, mücadele gerektiren alanlarda yer almak için tarifsiz bir istek duyan yüzlerce, binlerce inançlı ve motive gençtir.” dedi.

Ayetullah Hameney, düşmanların öfkesinin ve medyadaki yaygaralarının sebebini İran’ın artan ilerlemeleri olarak değerlendirdi ve “Onlar, sadece hayallerini temsil eden şeyleri haber ve gerçek gibi sunuyorlar. Bu tür algı operasyonlarına ve propagandalara karşı planlama yapılmalı ve mücadele edilmelidir.” dedi.