12 Nis 2025 21:32
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News ID: 85801441
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Arif: İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerdeki tutumu tamamen açık ve nettir / Biz diyalog yanlısıyız

12 Nis 2025 21:32
News ID: 85801441
Arif: İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerdeki tutumu tamamen açık ve nettir / Biz diyalog yanlısıyız

Tahran, İRNA - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin müzakere ve diyalogdan yana olduğunu belirterek, İran’ın müzakerelerdeki strateji ve tutumunun tamamen açık ve net olduğunu vurguladı. "Bu müzakerelerde ülkemizin ve aziz halkımızın meşru haklarının peşindeyiz" dedi.

Muhammed Rıza Arif,  İran ile ABD arasındaki müzakerelere dair siyasi elitlere ne tavsiye ettiği sorusuna  “Kültürümüz, diyalogdan yana olduğumuzu göstermiştir. Neyse ki 14. Hükümet döneminde izlenen süreçte halkın ve ülkenin elitlerinin hissiyatı, dolaylı görüşmeler için uygun bir ortam oluştuğu yönündedir. Biz, bir kez daha sabır gösterdiğimizi göstermek istiyoruz. Geçmişte yaşanan olayları ve İran ile İslam dünyasına yönelik sert, kötü ve yanlış uygulamaları unutmuyoruz ama müzakere ve diyalog yanlısıyız.” yanıtını verdi. 

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