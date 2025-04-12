Hatibzade, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Antalya Diplomasi Forumu oturumları çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile görüştü.

Hatibzade bu görüşmede ikili ilişkilerin önemine ve iki ülkenin her alanda iş birliğini geliştirme iradesine vurgu yaptı. Ayrıca, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin dokuzuncu toplantısının yapılmasına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakında gerçekleştireceği Tahran ziyaretine değinerek bunları önemli gelişmeler olarak değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, bölgesel konular özellikle siyonist rejimin Gazze’deki suçlarının devamı ve bu rejimin Suriye’deki yayılmacı politikalarının da altı çizildi.

Hatibzade, bu konularda iki ülke arasında iş birliği ve görüş alışverişinin önemine dikkat çekerek, İslam ülkelerinin bu konulara duyarlılığını vurguladı. İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı görüşmeler de İran ve Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının gündemindeki konular arasındaydı.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da bu görüşmede, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerine verdiği önemi vurguladı ve bölgesel konularda iki ülkenin istişarelerini önemli bulduğunu belirterek, ikili ilişkilerin geliştirilmesine olan ilgisini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, daha önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić Radman ile de görüşmeler gerçekleştirmişti. Antalya Diplomasi Forumu’nun dördüncü oturumu, cuma günü Antalya’da üst düzey diplomatik yetkililer ve siyasi düşünürlerin katılımıyla başlamış bulunuyor.