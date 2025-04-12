12 Nis 2025 19:19
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Irakçi: İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı görüşme başka bir yerde gerçekleşebilir

12 Nis 2025 19:19
News ID: 85801342
Irakçi: İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı görüşme başka bir yerde gerçekleşebilir

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı: Gelecek cumartesi yapılacak toplantıda, doğrudan müzakere gündemine girmeyi hedefliyoruz.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi , ABD Başkanı'nın özel temsilcisiyle yaptığı dolaylı müzakerelerin detayları hakkında  açıklamalarda bulundu:

Karşı taraf, bugün adil ve uygun bir anlaşmaya ulaşmak konusundaki iradesini ortaya koymak için büyük çaba sarf etti. Şimdi bu müzakere turunu değerlendirmemiz, konuşulan konular üzerinde daha dikkatli düşünmemiz ve farklı düzeylerde inceleyip istişare etmemiz gerekiyor.

Cumartesi günü ikinci tur görüşmelerin yapılacağını belirten Arakçi, bu görüşmelerin aynı düzeyde sürdürüleceğini ve muhtemelen farklı bir yerde gerçekleştirileceğini ifade etti. Ev sahibi yine Umman olacak, ancak toplantının yeri değişebilir.

Bugünkü toplantının atmosferi, müzakerelerin devam edeceğini ve sürdürülebilirliğini açıkça ortaya koydu. Gelecek cumartesi yapılacak toplantıda, doğrudan müzakere gündemine girmeyi hedefliyoruz.

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