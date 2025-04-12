Umman Dışişleri Bakanı'ndan Maskat’taki müzakerelere dair değerlendirme

Bugün Maskat'ta İran Dışişleri Bakanı Dr. Seyyid Abbas Irakçi ve ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Whitkoff’u ağırlamaktan onur duydum. Adil ve bağlayıcı bir anlaşmaya ulaşma ortak hedefiyle diyalog ve müzakere sürecinin başlatılması için arabuluculuk yaptık. Bu etkileşim için iki meslektaşıma teşekkür etmek isterim; dostane bir ortamda gerçekleşen bu görüşmeler, tarafların görüşlerini birbirine yaklaştırma ve nihayetinde bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara ulaşma amacını taşıyordu. Bu hedefe ulaşmak için iş birliğimizi sürdürecek ve çabalarımızı artıracağız.