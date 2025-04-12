İran ve ABD arasında dolaylı görüşmeler başladı / Irakçi ve Whitkoff görüşme noktasına gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff’un katılımıyla yapılacak dolaylı görüşmeler, kısa süre içinde Maskat’ta başladı.

Görüşmeler, Umman tarafından belirlenen mekânda, İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin ayrı salonlarda konumlandırılmasıyla sürüyor. Tarafların yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüş ve önerileri, Umman Dışişleri Bakanı vasıtasıyla karşılıklı olarak iletilmektedir.

İran Dışişleri Bakanı, 11 Nisan 2025 tarihinde, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ile nükleer konu ve “hukuksuz ve zalimane yaptırımların kaldırılması” konusunda yapılacak dolaylı görüşmelere katılmak üzere, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyasi İşler Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Uluslararası ve Hukuki İşler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile yaptırımların kaldırılması, nükleer konu ve ilgili alanlardaki üst düzey müzakereciler ve uzmanlardan oluşan heyetle birlikte Maskat’a ulaştı.