25 Nis 2025 17:40
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News ID: 85813661
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İran, kültürel diplomasi eksenli bölgesel entegrasyon yolunda hareket ediyor / Salihi Emiri Türkiye'ye gitti

25 Nis 2025 17:40
News ID: 85813661
İran, kültürel diplomasi eksenli bölgesel entegrasyon yolunda hareket ediyor / Salihi Emiri Türkiye'ye gitti

Tahran, İRNA - İslam Cumhuriyeti İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı, yüksek düzeyli ve uzmanlardan oluşan bir heyetin başında Türkiye'ye giderek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) üyesi ülkelerin Turizm Bakanları 6. Toplantısı'na katıldı. Stratejik öneme sahip bu toplantı, turizm alanında bölgesel işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.  

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyid Rıza Salihi Emiri, resmi bir heyetle bugün (Cuma) öğle saatlerinde Türkiye'nin İstanbul şehrine geldi ve buradan iç hat uçuşuyla Erzurum'a geçerek ECO Turizm Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıktı.  

İstanbul'a varışında, Seyid Rıza Salihi Emiri ve beraberindeki heyet, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi tarafından karşılandı.  

ECO üyesi ülkelerin Turizm Bakanları resmi toplantısı, Cumartesi sabahı tarihi Erzurum şehrinde başlayacak. Ülkemizin Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı da toplantının açılış töreninde bir konuşma yapacak.

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