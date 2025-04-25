İran, kültürel diplomasi eksenli bölgesel entegrasyon yolunda hareket ediyor / Salihi Emiri Türkiye'ye gitti

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyid Rıza Salihi Emiri, resmi bir heyetle bugün (Cuma) öğle saatlerinde Türkiye'nin İstanbul şehrine geldi ve buradan iç hat uçuşuyla Erzurum'a geçerek ECO Turizm Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıktı.

İstanbul'a varışında, Seyid Rıza Salihi Emiri ve beraberindeki heyet, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi tarafından karşılandı.

ECO üyesi ülkelerin Turizm Bakanları resmi toplantısı, Cumartesi sabahı tarihi Erzurum şehrinde başlayacak. Ülkemizin Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı da toplantının açılış töreninde bir konuşma yapacak.