12 Nis 2025 18:07
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News ID: 85801285
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İran ve ABD'nin Umman görüşmeleri sona erdi

12 Nis 2025 18:07
News ID: 85801285
İran ve ABD'nin Umman görüşmeleri sona erdi

Tahran, İRNA - İran ve ABD arasında yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili dolaylı görüşmelerin ilk turu sona erdi.

İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaptırımların kaldırılması ve nükleer meselelerle ilgili dolaylı görüşmeler birkaç dakika önce sona erdi.

Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleşen bu görüşmelerde, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile ABD Başkanı’nın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Whitkoff, yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda, barışçıl İran nükleer programı ve İran’a yönelik yasa dışı yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kendi hükümetlerinin tutumlarını Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla birbirlerine ilettiler.

Taraflar, bu görüşmelerin gelecek hafta devam etmesi konusunda mutabık kaldılar.

 İki buçuk saati aşkın süren dolaylı müzakerelerin ardından, İran ve ABD heyet başkanları, görüşme yerinden ayrılırken Umman Dışişleri Bakanı’nın huzurunda kısa bir görüşme daha gerçekleştirdi. 

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