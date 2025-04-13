13 Nis 2025 09:28
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News ID: 85801650
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden, Umman’a teşekkür

13 Nis 2025 09:28
News ID: 85801650
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden, Umman’a teşekkür

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Umman’a ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı’na teşekkür etti.

İsmail Bekaî X sosyal medya platformu üzerinden  “Dışişleri Bakanı Dr. Irakçi, yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular hakkında ABD Başkanının özel temsilcisiyle yaptığı dolaylı görüşmelerin ardından Maskat’tan Tahran’a dönmektedir.” açıklamasında bulundu. 

Bekaî, açıklamasına  “Bu görüşmelere ev sahipliği yaptığı ve arabuluculuk yaptığı için Umman’a ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi’ye teşekkür ederiz.” diye devam etti. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “Tarafların gelecek hafta müzakerelere dolaylı olarak devam etme konusunda anlaşmaya varmasıyla birlikte, Umman bu önemli rolü sürdürmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verdi. 

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