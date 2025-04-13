İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden, Umman’a teşekkür

İsmail Bekaî X sosyal medya platformu üzerinden “Dışişleri Bakanı Dr. Irakçi, yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular hakkında ABD Başkanının özel temsilcisiyle yaptığı dolaylı görüşmelerin ardından Maskat’tan Tahran’a dönmektedir.” açıklamasında bulundu.

Bekaî, açıklamasına “Bu görüşmelere ev sahipliği yaptığı ve arabuluculuk yaptığı için Umman’a ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi’ye teşekkür ederiz.” diye devam etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “Tarafların gelecek hafta müzakerelere dolaylı olarak devam etme konusunda anlaşmaya varmasıyla birlikte, Umman bu önemli rolü sürdürmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.