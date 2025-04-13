Bekaî: Müzakereler dolaylı şekilde devam edecek

İsmail Bekaî, devlet televizyonuna verdiği röportajda, Umman'da İran ve ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin en son gelişmeleri ve detayları aktardı. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Wietkoff’un hazırladığı taslağın İran Dışişleri Bakanı’nın önüne konduğu ve bu taslakta İran’ın bölgedeki varlığı, füze gücü ve güvenlik konularına değinilmediği; yalnızca İran’dan nükleer programının sivil amaçlı olduğuna dair güvence vermesinin istendiği iddiasına yanıt veren Bekaî "Eğer yazışmalar ve Maskat’taki dolaylı müzakerelere yol açan süreci esas alırsak, bu yazışmalarda nükleer mesele dışında bir konu bulunmuyordu.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü, İran'ın temel yaklaşımının, sistemin yetkili mercilerinden gelen talimatlara ve diplomasi kurumunun inancına göre sadece nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olarak ABD tarafıyla görüşmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, ABD ile dolaylı görüşmelere razı olunmasının, bölgesel konular, füze gücü gibi iddiaların gündemde olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Bekaî, doğrudan müzakere söylentileri hakkında da “Bu söylentiler doğru değil. Böyle bir konu hiç gündeme gelmedi.” dedi.

Dışişleri Sözcüsü, müzakerelerin yeni turunun nerede yapılacağına ilişkin olarak “Görüşmelerin Umman'da mı yoksa başka bir yerde mi olacağına dair istişarelerimiz sürüyor. Ancak Umman arabulucu rolünü sürdürmeye devam edecek. Görüşmeler nerede yapılırsa yapılsın, Umman heyetlerin yerleşimi ve mesajların iletilme şekli gibi düzenlemeleri yapma sorumluluğunu üstlenecek. Önemli olan, görüşmelerin formatının dolaylı şekilde ve Umman’ın arabuluculuğuyla devam etmesidir.” dedi.