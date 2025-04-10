10 Nis 2025 16:15
Journalist ID: 5446
News ID: 85799584
T T
1 Persons

Ekler

Türkiye ve Siyonist rejim yetkililerinden Bakü'de Suriye merkezli görüşme

10 Nis 2025 16:15
News ID: 85799584
Türkiye ve Siyonist rejim yetkililerinden Bakü'de Suriye merkezli görüşme

Tahran, İRNA – Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ile Siyonist rejim (İsrail) arasında Suriye’deki olası çatışmaları önlemeye yönelik bir mekanizma oluşturmak amacıyla ilk teknik toplantının Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de yapıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Savunma Bakanlığı söz konusu toplantının çarşamba günü (dün) Bakü’de gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, toplantının amacının Suriye'de çatışma ve istenmeyen olayların önlenmesine yönelik bir mekanizma oluşturmak olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in kışkırtıcı saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunularak, bu saldırıların Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verdiği ve ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, bölgesel güvenliğin sağlanması için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tutumundan vazgeçmesi gerektiğini, uluslararası toplumun ise bu yasa dışı eylemleri önleme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Daha önce bazı medya kuruluşları, İsrail ve Türkiye’nin ABD’nin aracılığıyla Suriye'de askeri gerilim ve çatışmaların önlenmesi için görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti. 

1 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .