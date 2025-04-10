Türkiye ve Siyonist rejim yetkililerinden Bakü'de Suriye merkezli görüşme

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Savunma Bakanlığı söz konusu toplantının çarşamba günü (dün) Bakü’de gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, toplantının amacının Suriye'de çatışma ve istenmeyen olayların önlenmesine yönelik bir mekanizma oluşturmak olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in kışkırtıcı saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunularak, bu saldırıların Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verdiği ve ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, bölgesel güvenliğin sağlanması için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tutumundan vazgeçmesi gerektiğini, uluslararası toplumun ise bu yasa dışı eylemleri önleme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Daha önce bazı medya kuruluşları, İsrail ve Türkiye’nin ABD’nin aracılığıyla Suriye'de askeri gerilim ve çatışmaların önlenmesi için görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.