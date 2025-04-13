13 Nis 2025 12:21
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Birleşmiş Milletler, Gazze’deki soykırımı durdurmak için tüm kapasitesini kullanmalı

13 Nis 2025 12:21
News ID: 85801916
Birleşmiş Milletler, Gazze’deki soykırımı durdurmak için tüm kapasitesini kullanmalı

Tahran, İRNA– İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı’ndan, Gazze ve Batı Şeria’da devam eden soykırımın durdurulması ve etkili adımlar atılması amacıyla BM’nin ve Genel Sekreter’in tüm kapasitesini kullanmasını istedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, "Antalya Diplomasi Forumu"na katılan siyasi ve uluslararası yetkililerle yaptığı görüşmeler kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı (siyasi işlerden sorumlu) Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Umman’da ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler başta olmak üzere, Siyonist rejimin Filistin’de işlediği suçlara odaklanarak bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler, Gazze’deki soykırımı durdurmak için tüm kapasitesini kullanmalı

Hatibzade, DiCarlo'dan Gazze ve Batı Şeria’da süren soykırımın durdurulması için BM ve Genel Sekreter’in tüm imkânlarını seferber etmesini istedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo ise bu konudaki bazı BM girişimlerine değinerek, çabalarını artırma sözü verdi.

Hatibzade, ABD’nin askeri tehditlerini de kınayarak, bu tür açıklamaların BM Şartı’na aykırı olduğunu ve Genel Sekreter’in bu yasa dışı tehditleri açık şekilde kınaması gerektiğini vurguladı.

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