Birleşmiş Milletler, Gazze’deki soykırımı durdurmak için tüm kapasitesini kullanmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, "Antalya Diplomasi Forumu"na katılan siyasi ve uluslararası yetkililerle yaptığı görüşmeler kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı (siyasi işlerden sorumlu) Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Umman’da ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler başta olmak üzere, Siyonist rejimin Filistin’de işlediği suçlara odaklanarak bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Hatibzade, DiCarlo'dan Gazze ve Batı Şeria’da süren soykırımın durdurulması için BM ve Genel Sekreter’in tüm imkânlarını seferber etmesini istedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo ise bu konudaki bazı BM girişimlerine değinerek, çabalarını artırma sözü verdi.

Hatibzade, ABD’nin askeri tehditlerini de kınayarak, bu tür açıklamaların BM Şartı’na aykırı olduğunu ve Genel Sekreter’in bu yasa dışı tehditleri açık şekilde kınaması gerektiğini vurguladı.