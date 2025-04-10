Türkiye'den İran'a yönelik herhangi bir askeri maceranın sonuçlarına dair uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri güç kullanmanın bölgedeki istikrarsızlığa yol açacağı konusunda uyardı.

CNN Türk kanalına yaptığı açıklamada ayrıca “Ankara, ilgili taraflar arasında müzakerelere öncelik veriyor ve bunu destekliyor.” açıklamasında bulundu.

Fidan, ülkesinin Tahran ve Washington ile yürüttüğü diplomatik temaslara da değinerek “İran ve ABD ile iletişimimizi sürdürüyoruz. ABD’ye yaptığım son ziyaretin öncesinde ve sonrasında İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdim.” dedi.