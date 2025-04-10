10 Nis 2025 12:03
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News ID: 85799382
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Türkiye'den İran'a yönelik herhangi bir askeri maceranın sonuçlarına dair uyarı

10 Nis 2025 12:03
News ID: 85799382
Türkiye'den İran'a yönelik herhangi bir askeri maceranın sonuçlarına dair uyarı

Tahran, İRNA– Türkiye Dışişleri Bakanı, İran’a karşı herhangi bir askeri maceranın sonuçlarına karşı uyarıda bulundu ve böyle bir eylemin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini belirtti. Ankara'nın, taraflar arasında sorunların çözümü için müzakereden yana olduğunu vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri güç kullanmanın bölgedeki istikrarsızlığa yol açacağı konusunda uyardı.

CNN Türk kanalına yaptığı açıklamada ayrıca “Ankara, ilgili taraflar arasında müzakerelere öncelik veriyor ve bunu destekliyor.” açıklamasında bulundu. 

Fidan, ülkesinin Tahran ve Washington ile yürüttüğü diplomatik temaslara da değinerek  “İran ve ABD ile iletişimimizi sürdürüyoruz. ABD’ye yaptığım son ziyaretin öncesinde ve sonrasında İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdim.” dedi. 

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