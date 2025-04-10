Yerli İHA ve füze sistemleri sergilenecek

Tuğgeneral Ebuturabi, Ordu Günü’nün yaklaşması dolayısıyla yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun bu görkemli törenle, İslam Devrimi’nin idealleri ve ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaya hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyacağını belirtti. Törende yerli üretim İHA’lar, füzeler, hava, deniz ve kara savunma sistemlerinden bazı örnekler kamuoyuna sunulacak.

Aynı zamanda, Ordu Günü çerçevesinde, donanmaya ait bazı savaş gemileri ve yerli üretim denizaltılar da Hürmüz Boğazı, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde deniz geçit töreni gerçekleştirecek.

Ebuturabi ayrıca, 17 Nisan, ABD'nin 1988 yılında İran'a karşı gerçekleştirdiği adaletsiz ve orantısız saldırılarda Sahand, Sabalan ve Coşan savaş gemilerine yönelik saldırılarının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu saldırılarda şehit düşen denizcilere yönelik özel anma programlarının da düzenleneceğini ifade etti.