Pezeşkiyan: Hiçbir güç, kendi komplolarıyla İran halkını ilerlemeden alıkoyamaz

Mesud Pezeşkiyan, bugün, Elburz Eyaleti'nin yöneticileri ve halkın çaba gösteren temsilcileriyle yapılan toplantıda "İnancım ve kanaatim odur ki, halkın desteği ve yardımıyla büyük işler başarılabilir. İsrail, Avrupa ve Amerika, İran’ımızın zayıfladığını sanıyor; ancak hiçbir güç, kendi komplolarıyla İran halkını ilerlemeden ve gelişmeden alıkoyamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı, bazı kişilerin iş yapmak için yukarıdan para alınması gerektiğini düşündüğünü belirterek "Kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimize inandığımızda, gönlümüzden geçen her işi yapabiliriz. Çabamız ileriye gitmek ve halka hizmet etmek yönünde olmalıdır." ifadelerini kullandı ve ayrıca halkın desteğiyle her işin üstesinden gelinebileceğini vurguladı.