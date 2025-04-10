10 Nis 2025 14:02
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News ID: 85799490
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Pezeşkiyan: Hiçbir güç, kendi komplolarıyla İran halkını ilerlemeden alıkoyamaz

10 Nis 2025 14:02
News ID: 85799490
Pezeşkiyan: Hiçbir güç, kendi komplolarıyla İran halkını ilerlemeden alıkoyamaz

Tahran, İRNA – Cumhurbaşkanı, Elburz Eyaleti yetkilileri ve yöneticileriyle yaptığı toplantıda "İsrail, Avrupa ve Amerika, İran’ımızın zayıfladığını sanıyor; ancak hiçbir güç, kendi komplolarıyla İran halkını ilerlemeden ve gelişmeden alıkoyamaz." dedi.

Mesud Pezeşkiyan, bugün, Elburz Eyaleti'nin yöneticileri ve halkın çaba gösteren temsilcileriyle yapılan toplantıda "İnancım ve kanaatim odur ki, halkın desteği ve yardımıyla büyük işler başarılabilir. İsrail, Avrupa ve Amerika, İran’ımızın zayıfladığını sanıyor; ancak hiçbir güç, kendi komplolarıyla İran halkını ilerlemeden ve gelişmeden alıkoyamaz." dedi. 

Cumhurbaşkanı, bazı kişilerin iş yapmak için yukarıdan para alınması gerektiğini düşündüğünü belirterek "Kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimize inandığımızda, gönlümüzden geçen her işi yapabiliriz. Çabamız ileriye gitmek ve halka hizmet etmek yönünde olmalıdır." ifadelerini kullandı ve ayrıca halkın desteğiyle her işin üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

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