Tümgeneral Musevi: Askerî teçhizatlarımız ihtiyaçlarımıza uygun olarak üretilip kullanılmaktadır

Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İmam Humeyni (ra) Camii’nde Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen Şehit Korgeneral Seyyad Şirazi’yi anma töreninin 26. yıldönümünde, İran İslam Cumhuriyeti'nin askerî kapasite ve yetenekleri hakkında “İslam Devrimi’nden önce bazı yeteneklere sahiptik ancak en büyük sorun dışa bağımlılıktı. O dönemde dış destek vardı ama gerçek savaş alanında neler yapabileceğimiz belirsizdi.” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Musevi sözlerine “Ancak İslamî sistemin ve İmam Humeyni (ra) ile Yüce Rehber’in liderliğinin bereketiyle, bugün savunmamız için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi gençlerimiz kendi elleriyle üretmektedir. Bu durumun en büyük avantajı; birincisi, İran sınırları dışındaki hiçbir ülkeye bağımlı olmamamızdır. İkincisi, bu teçhizatlar tamamen kendi ihtiyaçlarımıza uygun olarak tanımlanmakta, üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bu çabalar, yerel taktik ve doktrinlerimizle uyumlu şekilde yürütülmektedir. Allah’a olan imanla halkına dayanan bir güç, yenilmezdir ve çeşitli alanlarda büyük başarılar elde edebilir.” diye devam etti.