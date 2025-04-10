Pezeşkiyan: Biyoteknoloji, yapay zeka ve nanoteknoloji alanlarında kullanılacak teknoloji kulesi inşası öncelikler arasında

Pezeşkiyan, bugün sabah saatlerinde Kerec şehrine gerçekleştirdiği ziyarette, Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede, adı geçen teknoloji kulesinin inşasının hükümetin bilimsel ve araştırma alanındaki öncelikli projeleri arasında yer aldığını belirtti ve "Amacımız, Yüce Rehber’in belirlediği vizyona uygun, İran’ın adına yakışır, bölge için örnek ve ilham kaynağı olacak bir yapı kurmaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı, bu teknoloji kulesinin tasarımı ve inşası için üniversite öğretim üyeleri, Razi ve Pastör Enstitüsü yöneticileri ile Sağlık ve Tarım Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu proje sayesinde iki enstitünün (Razi ve Pastör) birleşerek, ülke ve bölge çapında araştırma, üretim ve sağlık hizmetleri alanında bir merkez hâline gelmesinin mümkün olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, özellikle yurtdışındaki elitlerin bilgi ve yeteneklerinden yararlanmanın önemine dikkat çekerek, bu projede başarı sağlanması halinde ülkenin elit beyinlerini bir araya getirerek, onların kabiliyetleriyle ülkeye zenginlik kazandırılabileceğini söyledi.

Ayrıca kule tasarımında enerji tüketim modeli ve ihtiyaçların yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına özel önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Gelecek nesiller bizi yaptıklarımızla yargılayacak. Bu yüzden en iyisi olmalı, ülke için en iyi hedefleri belirleyerek tüm gücümüzle onlara ulaşmaya çalışmalıyız" dedi.